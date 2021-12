Λιντς: Ο fun χαρακτήρας και τα γκολ κάπου χάθηκαν...

Η ομάδα που πέρυσι σκόρπισε ενθουσιασμό αλλά και διαφορετικές απόψεις αναφορικά με το επιθετικό στυλ, φέτος δείχνει να έχει ξεχάσει τον fun χαρακτήρα της και τη σχέση με το σκοράρισμα.

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα έχει τη δική του φιλοσοφία. Είναι «τρελός». Αλλά είναι και ένας επιστήμονας του ποδοσφαίρου.

Δεν έχει ξεχάσει κανείς τη μέρα που είχε καλέσει εκτάκτως τους δημοσιογράφους μετά το SpyGate με την Ντέρμπι Κάουντι και είχε παρουσιάσει αναλυτικά αριθμούς και καταστάσεις από κάθε αντίπαλο των «παγωνιών» για ν' αποδείξει την τρέλα που επικρατεί στο μυαλό του για το ποδόσφαιρο.

Και για όσους τον γνωρίζουν ή έχει τύχει ν' ακούσουν ιστορίες από ανθρώπους που τον έχουν ζήσει, αυτή η τρέλα του πολλές φορές φτάνει σε επίπεδα που απορίας για το αν τελικά σταματάει ποτέ να σκέφτεται τη μπάλα...

🕺 Waking up after an #LUFC win! pic.twitter.com/JBg3l1AZzv