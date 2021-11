Κλοπ: «Ο κόσμος ξεχνάει πόσο καλός είναι ο Ρόμπερτσον, εξαιτίας του Τσιμίκα»! (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ αναφέρθηκε στο πολύ ευχάριστο δίλημμα που έχει όταν οι Τσιμίκας και Ρόμπερτσον είναι υγιείς, τόνισε πως η ποιότητα του «Ρόμπο» δεν αμφισβητείται, όπως και η εξέλιξη του Έλληνα.

Ο Κώστας Τσιμίκας κερδίζει τον κόσμο της Λίβερπουλ, την εκτίμηση του Κλοπ και οι εμφανίσεις του στο χορτάρι είναι τέτοιες που αποδεικνύουν γιατί έπρεπε να κάνει τόσο μεγάλη υπομονή την περασμένη σεζόν, ώστε να εμφανιστεί πανέτοιμος φέτος.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, τώρα που έχει ξανά διαθέσιμος τον Άντι Ρόμπερτσον, μίλησε για το ευχάριστο δίλημμα στο οποίο θα πρέπει να μπαίνει πλέον κάθε φορά που οι δύο αριστεροί φουλ – μπακ είναι ετοιμοπόλεμοι.

«Ο κόσμος ξεχνάει πόσο καλός παίκτης είναι ο Ρόμπερτσον επειδή ο Τσιμίκας είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ευτυχώς που είναι τόσο καλός γιατί αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα.

Πριν από τον Τσιμίκα δεν είχαμε τέτοια καλή λύση για τη θέση σε κάθε περίπτωση. Δεν αμφισβητώ τον Ρόμπερτσον και είμαι χαρούμενος με την εξέλιξη του Κώστα.

Όμως, ο Ρόμπο είναι ο Ρόμπο και είναι εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Και παίρνεις το καλύτερο από τους παίκτες σου όταν τους εμπιστεύεσαι με διάρκεια. Όμως χαίρομαι πολύ για τον τρόπο που ανταποκρίνεται ο Κώστας».

