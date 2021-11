Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οπαδός αγκάλιασε τον Σόλσκιερ κατά την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο

Οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αγκάλιασαν και αποχαιρέτησαν τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έξω από το προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Μετά από δυόμιση χρόνια ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, «πληρώνοντας» ουσιαστικά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας τον τελευταίο καιρό, με αποκορύφωμα την «τεσσάρα» από την Γουότφορντ του Κλαούντιο Ρανιέρι.

Φυσικά οι οπαδοί δεν ξεχνούν όλα όσα έχει προσφέρει στο κλαμπ ο «δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο». Κατά την αποχώρηση του από το προπονητικό κέντρο στο Κάρινγκτον φίλοι των «Κόκκινων Διαβόλων» αγκάλιασαν και αποχαίρετησαν τον Νορβηγό με το κλίμα να είναι έντονα συγκινησιακά φορτισμένο.

Η αγκαλιά του Σόλσκιερ με έναν οπαδό της Γιουνάιτεντ:

Ole Gunnar Solskjær leaving Carrington few minutes ago. “It’s been an honour to work for Man United”, he said to the fans. 🔴 #MUFC



