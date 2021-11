Ρονάλντο: Εισηγήθηκε την πρόσληψη του Λουίς Ενρίκε για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ

Μετά την απόλυση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχει ζητήσει από την διοίκηση της ομάδας, την πρόσληψη του Λουίς Ενρίκε.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποτελεί παρελθόν πλέον από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι ιθύνοντες του συλλόγου θέλουν να αρχίσουν άμεσα μία νέα εποχή, αυτή του Ζινεντίν Ζιντάν, μιας κι άλλωστε το τελευταίο διάστημα το όνομά του Γάλλου τεχνικού έχει συνδεθεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ανακοίνωσαν ότι το πόστο του Σόλσκιερ, αναλαμβάνει ο Μάικλ Κάρικ ως υπηρεσιακός προπονητής, Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνοι της ομάδας είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή, αλλά με προοπτική να αναλάβει τα ηνία μέχρι και το τέλος της σεζόν.

Πάντως, δημοσίευμα του «Sky Sports» αναφέρει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει εκφράσει ήδη την άποψή του για την επόμενη μέρα στον πάγκο της ομάδας. Συγκεκριμένα, ο 36χρονος Πορτογάλος αστέρας, φέρεται να έριξε στο τραπέζι το όνομα του Λουίς Ενρίκε. Ο 51χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός βρίσκεται στο τιμόνι της εθνικής Ισπανίας από το καλοκαίρι του 2018 και δεσμεύεται μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.

Στην Αγγλία όμως υποστηρίζουν ότι ο Ενρίκε θα ενδιαφερόταν να μιλήσει με τους ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ, με την προοπτική να κάτσει στον πάγκο της ομάδας. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ρονάλντο θεωρεί ότι Ισπανός κόουτς έχει όλα τα προσόντα προκειμένου να διαδεχθεί τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στην τεχνική ηγεσία για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Τσέλσι στο πρωτάθλημα.

Βέβαια, το όνομα του Λουίς Ενρίκε έρχεται για να προστεθεί στη λίστα των υποψηφίων τεχνικών για την Γιουνάιτεντ μιας και ήδη οι Έρικ Τεν Χάαγκ, Μπρένταν Ρότζερτς αλλά και Ζινεντίν Ζιντάν, έχουν προταθεί κι εξετάζονται από την διοίκηση της αγγλικής ομάδας.

