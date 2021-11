Γιουνάιτεντ: Τελειώνει ο Σόλσκιερ, πηγαίνει προσωρινά με δίδυμο Φλέτσερ-Κάριγκ και περιμένει Ζιντάν

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πάρει την απόφασή της κι έτσι ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πηγαίνει με δίδυμο Φλέτσερ-Κάριγκ η Γιουνάιτεντ κόντρα στην Βιγιαρεάλ.

Η τραγική εμφάνιση και η βαριά ήττα με 4-1 από την Γουότφορντ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στη Γιουνάιτεντ για τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Γι' αυτό και η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» πήρε την απόφαση να λύσει τη συνεργασία με τον Νορβηγό προπονητή, ύστερα από πέντε ώρες σύσκεψης. Μάλιστα, το «διαζύγιο» θα είναι λύση κοινή συναινέσει κι αναμένεται να κοστίσει στην Γιουνάιτεντ περίπου 7,5 εκατομμύρια λίρες μιας και είχε υπογράψει επέκταση μέχρι το 2024, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

Το μόνο που απομένει βέβαια είναι η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Γιουνάιτεντ, η οποία βέβαια δεν αργήσει να έρθει. Ετσι, οι ιθύνοντες του συλλόγου είναι αποφασισμένοι άμεσα να αρχίσουν μία νέα εποχή, αυτή του Ζινεντίν Ζιντάν. Το τελευταίο διάστημα το όνομά του Γάλλου τεχνικού έχει συνδεθεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 49χρονος προπονητής ο οποίος αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι, μετά τη δεύτερη και λιγότερο επιτυχημένη θητεία του στη «Βασίλισσα» παραμένει μακριά από τους πάγκους, περιμένοντας να του παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία για να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Σύμφωνα μάλιστα, με βρετανικά δημοσιεύματα, οι απαιτήσεις του Ζιντάν είναι ιδιαίτερα «αλμυρές» για να αναλάβει το πρότζεκτ της Γιουνάιτεντ, καθώς επιθυμία του είναι οι ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Manchester United returns to negotiations with Zinedine #Zidane to convince the French coach to assume the technical command of the team. Salary around 10M€ for the French. 🔴 #MUFC https://t.co/upLT4x4tEQ

Βέβαια αρκετός χρόνος δεν υπάρχει κι έτσι μέχρι ο Ζιντάν να πάρει μία απόφαση, η Γιουνάιτεντ θα πορευτεί στο ματς με την Βιγιαρεάλ για το Champions League, με τον Ντάρεν Φλέτσερ, ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής των Άγγλων, έχοντας για βοηθό τον Μάικλ Κάρικ.

Fletcher and Carrick are ready as interim solutions as Manchester United manager, confirmed - they’re waiting for club final decision. 🔴 #MUFC



Announcement in place for Solskjær to be officially fired in the next hours. It’s gonna be a ‘kind and respectful’ statement.