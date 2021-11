Λίβερπουλ - Άρσεναλ: Τρομερός πανηγυρισμός Κλοπ μετά το επεισόδιο με Αρτέτα

Φοβερή αντίδραση από τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος πανηγύρισε με εριστικό τρόπο το προβάδισμα της Λίβερπουλ μπροστά από τον πάγκο της Άρσεναλ.

Καμία διάθεση για... συνθηκολόγηση δεν είχε ο Γιούργκεν Κλοπ μετά το σκηνικό με τον Μικέλ Αρτέτα, γεγονός που αποδείχθηκε περίτρανα τη στιγμή που η Λίβερπουλ πήρε το προβάδισμα.

Στο 39΄του ντέρμπι ο Μανέ άνοιξε το σκορ και έβαλε σε θέση οδηγού το σύνολο του Κλοπ, ο οποίος δεν... κρατήθηκε και πανηγύρισε με εριστικό τρόπο μπροστά από τον πάγκο της Άρσεναλ.

Klopp didn't hold back celebrating Mane's goal after his clash with Arteta 😅 pic.twitter.com/1GaIK387PH