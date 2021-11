Τζέραρντ: Υπογράφει στην Άστον Βίλα για 2,5 χρόνια (vid)

Ετοιμος να διαδεχθεί τον Ντιν Σμιθ στην τεχνική ηγεσία της Άστον Βίλα είναι ο Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με τους «χωριάτες».

Ο Στίβεν Τζέραρντ τα έχει βρει σε όλα με την Άστον Βίλα κι ετοιμάζεται να κάτσει για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδα της Premier League.

Oι ιθύνοντες του συλλόγου ήταν σε αναζήτηση νέου προπονητή, μετά την απόλυση του Ντιν Σμιθ και τελικά κατέληξαν στον θρύλο της Λίβερπουλ, ο οποίος θα επιδιώξει να «ξεκολλήσει» την ομάδα από την 15η θέση που βρίσκεται τώρα και να την ανεβάσει στη βαθμολογία της Premier League.

Ο Άγγλος προπονητής θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια με την Άστον Βίλα, ενώ από την πλευρά τους οι «χωριάτες» θα πληρώσουν 3-4 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στη Ρείντζερς. Το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, η οποία όπως όλα δείχνουν θα έρθει την Παρασκευή (12/11).

Ο 41χρονος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ρέιντζερς το 2018 και πέρυσι κατέκτησε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια τον τίτλο του πρωταθλήματος. Σε 192 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις μετρά απολογισμό 124 νικών, 41 ισοπαλιών και 27 ηττών.

