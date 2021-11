Διάνοια στο παρασκήνιο, άρχοντας των deals, φαντομάς των ευρωπαϊκών γηπέδων. Ο Μάικλ Έντουαρντς αποχαιρετά τη Λίβερπουλ το επόμενο καλοκαίρι, όμως της αφήνει τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη...

«Ο Μάικλ Έντουαρντς δουλεύει κάτω από τα ραντάρ, αλλά ο ρόλος του στην επιτυχία μας δεν γίνεται να υποτιμηθεί. Είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους εντός της ομάδας. Έχει δουλέψει ασταμάτητα για να δημιουργήσει αυτό το εκπληκτικό περιβάλλον. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται απλά στο να βγαίνεις στην αγορά και να βρίσκεις τον πιο ακριβό στόχο. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη των ταλέντων μας και τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες που έχουμε συνάψει μαζί τους, προκειμένου να υπάρχει μια συνέπεια χρόνο με το χρόνο».

Η παραδοχή από τους ιθύνοντες της FSG προς το πρόσωπο του Μάικλ Έντουαρντς αποτελεί τη μεγαλύτερη σφραγίδα της επιτυχημένης δουλείας του, της αμέτρητης συνεισφοράς στην επιστροφή της Λίβερπουλ στην ευρωπαϊκή ελίτ. Άλλωστε όταν ανέλαβε τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή τον Νοέμβριο του 2016, τα πράγματα στο κλαμπ ήταν μακριά από ιδανικά. Οι Κόκκινοι ταλαιπωρούνταν από συνεχείς προστριβές, από αγωνιστικά τέλματα και από... παίκτες που έδειχναν πως αδυνατούν να οδηγήσουν το σύλλογο στο επόμενο επίπεδο. Η πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ μπορεί να ήταν ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, όμως αυτό από μόνο του δεν αποτελούσε πανάκεια. Αντίθετα, ο Γερμανός χρειαζόταν τα κατάλληλα εργαλεία.

Και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που εμφανίζεται το όνομα του 42χρονου Άγγλου. Ενός φαντομά των ευρωπαϊκών γηπέδων, ενός ανθρώπου που λειτουργεί παρασκηνιακά, που αποφεύγει τις συνεντεύξεις Τύπου και τα φλας των φωτογραφικών φακών, διότι προτιμά να δουλεύει υπό άκρα μυστικότητα. Ακόμα και για τους οπαδούς το όνομά του παραμένει ένα ερωτηματικό, ένας άγνωστος παράγοντας «Χ» που εδώ και χρόνια όμως συνδέει αρμονικά ολόκληρο το παζλ.

Εξάλλου, οι ξεχωριστές του ικανότητες είχαν φανεί από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο Μέλγουντ το 2011 (το οποίο έμελλε να αντικαταστήσει εννιά χρόνια αργότερα με το προπονητικό κέντρο ''Kirby'') ως επικεφαλής ανάλυσης αποδόσεων και δεδομένων, προτού τελικά επιβραβευτεί λίγα χρόνια αργότερα με τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Παρά το χαμηλό προφίλ του, ωστόσο, ο Έντουαρντς γνώριζε καλύτερα από τον καθένα την επιχειρηματική γλώσσα. Από deals χαμηλού κόστους που έκαναν τη διαφορά στο Μέρσεϊσαιντ, μέχρι γιγαντιαία ονόματα που δυνάμωσαν ακόμα περισσότερο το brand, όλες οι κινήσεις του ήταν αριστοτεχνικά μελετημένες για να βάλουν το λιθαράκι τους στην επιστροφή της Λίβερπουλ στις αγγλικές και ευρωπαϊκές κορυφές.

Κινήσεις όπως εκείνη του Ρόμπερτσον που για μόλις 10 εκατομμύρια ευρώ αποκτήθηκε το 2017 από την υποβιβασμένη Χαλ, ή του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ με ρεκόρ μεταγραφής για αμυντικό ύψους 84 εκατομμυρίων ευρώ από την Σαουθάμπτον τον Ιανουάριο του 2018. Με λίγα λόγια, έξυπνες αγορές που σύνδραμαν στην γιγάντωση του κλαμπ. Εκείνες όμως είναι απλώς η κορυφή του... παγόβουνου. Σαντιό Μανέ, Ρομπέρτο Φιρμίνο, Τζίνι Βαϊνάλντουμ, Φαμπίνιο, Άλισον και Μοχάμεντ Σαλάχ είναι μόνο μερικά από τα υπόλοιπα χρυσά deals που έχει βγάλει από το μανίκι του ο 42χρονος, με την περίπτωση του Αιγύπτιου βέβαια να συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κι αυτό γιατί με αφορμή τον Φαραώ, ο Έντουαρντς χρειάστηκε να ανοίξει κόντρα με τον Γιούργκεν Κλοπ, σε ένα άτυπο «μπρα ντε φερ» για την επικράτηση του δικού τους υποψήφιου. Μπορεί ο Έντουαρντς να είχε ασκήσει βέτο για την μεταγραφή του τότε άσου της Ρόμα, όμως ο Γερμανός δεν συμμεριζόταν τις απόψεις του και είχε δώσει τη δική του ψήφο εμπιστοσύνης στον Γιούλιαν Μπραντ της Λεβερκούζεν. Τελικά όμως ο «αρχιτέκτονας» κατάφερε να τον πείσει και να προχωρήσουν μαζί σε μια αγορά που θα άλλαζε τη σύγχρονη ιστορία του κλαμπ. Άλλωστε, όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Κλοπ, οι δυο τους αργά ή γρήγορα καταλήγουν πάντα στην ίδια επιλογή. «Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα από την πρώτη στιγμή μιας συζήτησης, αλλά την ολοκληρώνουμε σχεδόν πάντα έχοντας την ίδια ή παρόμοια γνώμη».

Jurgen Klopp on Michael Edwards:



"I wish Michael and his wonderful family all the best, for whatever they choose to do next. I know he isn’t leaving immediately or in haste, which is cool, so we still have some time to work together." #awlive [lfc] pic.twitter.com/JAVhoQQskl