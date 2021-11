Λίβερπουλ: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ο άνθρωπος που έφτιαξε την ομάδα του Κλοπ

Παρελθόν από την θέση του αθλητικού διευθυντή της Λίβερπουλ θα αποτελέσει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν ο Μάικλ Έντουαρντς, ο «εγκέφαλος» που δημιούργησε την ομάδα του Κλοπ.

Τέλος εποχής αναμένεται να σημάνει στη Λίβερπουλ στο τέλος της φετινής σεζόν.

Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και μέρες, ο Μάικλ Έντουαρντς, ο άνθρωπος που ευθύνεται σε τεράστιο βαθμό για την δημιουργία των Reds του Γιούργκεν Κλοπ, πρόκειται να αποχωρήσει το καλοκαίρι έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας στο σύλλογο του Μέρσεϊσάιντ.

Το διαζύγιο ανάμεσα στις δυο πλευρές προήλθε μετά από απόφαση του ίδιου του 42χρονου Άγγλου, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του έπειτα από το εντυπωσιακό έργο που έχει παραγάγει επί μια δεκαετία (2011) στους Κόκκινους.

Επί των ημερών του άλλωστε η Λίβερπουλ κατάφερε να επιστρέψει στις αγγλικές και ευρωπαϊκές κορυφές, με κορωνίδα το Champions League του 2019, αλλά και την κατάκτηση της Premier League (2020) ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια.

«Ανέκαθεν είχα στο μυαλό μου ότι μετά από δέκα χρόνια θα φύγω από τον σύλλογο. Λατρεύω που εργάζομαι εδώ, αλλά είμαι μεγάλος φαν της αλλαγής. Νομίζω πως είναι ευεργετική για το άτομο και στο πλαίσιο της δουλειάς ευεργετική επίσης και για τον εργαζόμενο.

Στη δική μου θητεία αλλάξαμε πολλά πράγματα, αλλά ένα νέο πρόσωπο μπορεί να φέρει μια διαφορετική αντίληψη, νέες ιδέες και να χτίσει πάνω στο έργο που άφησε ο προκάτοχός του» ανέφερε σχετικά ο Έντουαρντς, ο οποίος πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για επαφές με τις Λειψία και Νιούκαστλ.

Την ίδια ώρα, διάδοχος για τη θέση του αθλητικού διευθυντή στη Λίβερπουλ χρίστηκε ο αναπληρωτής του και πρώην υπεύθυνος διεύθυνσης των δανεικών της ομάδας, Τζούλιαν Γουάρντ.

We have today announced future changes to the structure of our football operations leadership, with the news that Michael Edwards will step down as sporting director at the end of this season.