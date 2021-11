Νιούκαστλ: Έντι Χάου και επίσημα ο πρώτος προπονητής στην εποχή των Σαουδαράβων!

Ο Έντι Χάου είναι ο «εκλεκτός» της διοίκησης της Νιούκαστλ για να οδηγήσει τις Καρακάξες στη νέα εποχή, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το 2024.

Οι Σαουδάραβες στην κεφαλή, ο Έντι Χάου στα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της Νιούκαστλ! Οι Καρακάξες ανακοίνωσαν επίσημα την πρόσληψη του 44χρονου coach, δίνοντας του τα «κλειδιά» για την ανοικοδόμηση της ομάδας από το μηδέν με συμβόλαιο τριετίας, ως το καλοκαίρι του 2024.

Μετά από αρκετές εβδομάδες ονοματολογίας για τον διάδοχο του Στίβεν Μπρους, διάστημα στο οποίο είχαν ακουστεί και τα ονόματα των Αντόνιο Κόντε, Πάουλο Φονσέκα, Λουσιέν Φαβρ, Φρανκ Λάμπαρντ και Στίβεν Τζέραρντ, η Αμάντα Στέιβλι και τα μέλη της νέας διοίκησης επέλεξαν τον επί μια οκταετία πρώην τεχνικό της Μπόρνμουθ. Παρά το ότι βρισκόταν εκτός πάγκων από το καλοκαίρι του 2020, ο άλλοτε αμυντικός των Τσέριζ φέρεται να κέρδισε πόντους έναντι των συνυποψηφίων του μετά τη συνέντευξη που πέρασε στους Μάγκπαϊζ, δείχνοντας πόσο προετοιμασμένος ήταν για να αναλάβει την ομάδα.

Πλέον, ο πρώτος κι άμεσος στόχος για τον Χάου είναι να καταφέρει να βελτιώσει τη δυναμική της Νιούκαστλ με τα υπάρχοντα υλικά τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη, καθώς οι Καρακάξες έχουν «κολλήσει» στην 19η θέση της Premier και είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει νίκη μετά από 11 αγωνιστικές!





We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.



Welcome to Newcastle United, Eddie!