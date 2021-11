Σόλσκιερ: «Απέχουμε πολύ από τις διεκδικήτριες του πρωταθλήματος»

O Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ μίλησε μετά την ήττα της ομάδας του στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και μεταξύ άλλων επισήμανε πως αυτή τη στιγμή η Γιουνάιτεντ είναι αρκετά πίσω συγκριτικά με τις διεκδικήτριες της Premiership.

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε δεύτερο διαδοχικό ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς μετά τη συντριβή από τη Λίβερπουλ, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είδαν τη Μάντσεστερ Σίτι να φεύγει από την έδρα τους με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Μετά την ήττα από τους «Πολίτες» ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων τόνισε πως η ομάδα του απέχει πολύ από τις ομάδες που διεκδικούν το τον τίτλο του πρωταθλητή της Premier League.

«Τη συγκεκριμένη στιγμή απέχουμε πολύ από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Οι απαιτήσεις που υπάρχουν από εμένα και τους παίκτες είναι μεγάλες και πρέπει να επιστρέψουμε στις καλές μας εμφανίσει. Έχουμε τους παίκτες για να τα καταφέρουμε», ανέφερε ο Νορβηγός τεχνικός.

Όσον αφορά για το μέλλον του στο κλαμπ ο Σόλσκιερ είπε πως: «'Εχω καλή, ελικρινή και ξεκάθαρη επικοινωνία με την ομάδα. Δουλεύω για τη Γιουνάιτεντ και θέλω το καλύτερο για το κλαμπ. Όσο είμαι σε αυτή τη θέση θέλω να βελτιώσω την ομάδα».

