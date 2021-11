Αντάμα Τραορέ, ο κορυφαίος ντριμπλέρ στον πλανήτη σύμφωνα με έρευνα του CIES

Μέσα από έρευνα του CIES σε 33 λίγκες απ' όλο τον κόσμο, ο Αντάμα Τραορέ αποδεικνύεται ο πιο συχνός και συνάμα αποτελεσματικός ντριμπλέρ της φετινής σεζόν. Δείτε αναλυτικά τη λίστα.

«Ποιος είναι ο κορυφαίος ντριμπλέρ στον πλανήτη»; Την απάντηση στο ερώτημα ήρθε να δώσει με στοιχεία το διεθνές ποδοσφαιρικό ινσιτούτο του CIES κι αυτή ακούει στο όνομα Αντάμα Τραορέ!

Μέσα από ενδελεχή έρευνα σε 33 λίγκες απ' όλο τον κόσμο (ανάμεσά τους ασφαλώς και οι Top-5), το «θωρηκτό» της Γουλβς φιγουράρει στην πρώτη θέση με τις περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες για τη σεζόν 2021/22, μετρώντας 11,24 ανά 100 λεπτά αγώνα κατά μέσο όρο και είναι ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό στην εν λόγω κατηγορία.

Παίκτες όπως ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Νεϊμάρ διαθέτουν σχεδόν τις μισές (6,28 και 5,33 αντίστοιχα), ενώ στην πρώτη 10άδα από τα μεγάλα πρωταθλήματα συναντά κανείς και τους Ράφαελ Λεάο (Μίλαν), Άλαν Σεν-Μαξιμέν (Νιούκαστλ) και Αλφόνσο Ντέιβις (Μπάγερν).

Ο «πυραυλοκίνητος» Τραορέ, μάλιστα, είναι δεύτερος στη λίστα σε ποσοστό επιτυχίας (78,9%) παρά τον υψηλό αριθμό ντρίμπλων που επιχειρεί ανά ματς, καθώς και τρίτος σε συχνότητα επιτυγχάνοντας μία ντρίμπλα ανά επτά λεπτά αγώνα! Αριθμοί που πιστοποιούν τα τρομερά του φυσικά χαρίσματα και τη συνολική του απόδοση που έχει αυξηθεί συγκριτικά με την περασμένη σεζόν, υπό τις οδηγίες του Μπρούνο Λάζε.

Πέραν της Premier League, στη La Liga το Νο1 είναι ο Βινίσιους Ζούνιορ (5,26), στη Serie A ο Ραφαέλ Λεάο (7,10), στη Bundesliga ο Αλφόνσο Ντέιβις (6,14) και στη Ligue 1 ο Καμαλντίν Σουλεμάνα της Ρεν (6,44)

