Τέλος ο Νούνο Εσπιρίτο από την Τότεναμ!

Επειτα από τέσσερις μήνες στον πάγκο της Τότεναμ, η διοίκηση των «πετεινών» αποφάσισε την απομάκρυνση του Νούνο Εσπιρίτο!

Η ήττα με 3-0 και κάτω τα χέρια από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν και το τελευταίο παιχνίδι για τον Πορτογάλο τεχνικό στον πάγκο της Τότεναμ, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη λύση της συνεργασίας τους, ύστερα άλλωστε κι από τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου.

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της ομάδας στη σεζόν και τις τρεις συνεχόμενες νίκες, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ακολούθησαν παιχνίδια με κακές εμφανίσεις, ντροπιαστικές ήττες και με τον Χάρι Κέιν να αγνοείται. Η διοίκηση της Τότεναμ, δεν ήταν ευχαριστημένη από την ως τώρα παρουσία του Νούνο Εσπιρίτο, στον πάγκο της ομάδας τους τελευταίους τέσσερις μήνες και γι' αυτό αποφάσισε να προχωρήσει στην απόλυσή του, λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι (04/11, 22:00) με τη Φίτεσε για την 4η αγωνιστική του Conference League.

Στους τέσσερις μήνες που 47χρονος τεχνικός ήταν στον πάγκο της Τότεναμ, οδήγησε την ομάδα του σε εννέα νίκες, μία ισοπαλία αλλά και επτά ήττες.

Οι «πετεινοί» έχουν ήδη στο μυαλό τους τον αντικαταστάτη του κι αυτός δεν είναι κανένας άλλος από τον Αντόνιο Κόντε, ο οποίος είναι θετικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στους πάγκους για λογαριασμό της Τότεναμ.

Ο αθλητικός διευθυντής της Τότεναμ, Φάμπιο Παρατίτσι, από την πλευρά του μίλησε με τα καλύτερα λόγια τον Νούνο Εσπιρίτο και τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους.

«Γνωρίζω πόσο καλά ο Νούνο και οι συνεργάτες του ήθελαν να πετύχουν και μετανιώνω ότι έπρεπε να πάρουμε αυτή την απόφαση. Είναι ένας πραγματικός τζέντλεμαν και θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος εδώ. Τον ευχαριστούμε αυτόν και την ομάδα του και του ευχόμαστε ότι καλύτερο για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Tottenham are now pushing to convince Antonio Conte as new manager to replace Nuno. He’s always been top of the list since June where there was no agreement with Spurs board. ⚪️ #THFC



Tottenham director Paratici is working to find an agreement with Conte as priority. pic.twitter.com/PSDrbh754b