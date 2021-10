«Nuno out»: Οι οπαδοί της Τότεναμ ζητούν την απόλυση του Πορτογάλου προπονητή

Άρχισαν τα όργανα στην Τότεναμ, με τους οπαδούς που βρέθηκαν στις εξέδρες για το ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ να ζητούν... ρυθμικά την απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τον πάγκο της ομάδας.

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουν τα πράγματα στην Τότεναμ, η οποία γνώρισε βαριά ήττα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-0 στο Λονδίνο και οδηγήθηκε ένα βήμα πιο κοντά στην απόλυτη εσωστρέφεια.

Η ασθενική εικόνα σε συνδυασμό με τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον νέο τεχνικό των Spurs, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βγάλει την ομάδα από τον βούρκο και οι πρώτες φωνές για την απομάκρυνσή του αρχίζουν να αναδύονται στην επιφάνεια.

Κι αν στην αρχή εμφανίστηκαν ως υπόκωφοι ψίθυροι, πλέον έχουν πάρει την μορφή... συνθημάτων, με τους οπαδούς της Τότεναμ που βρέθηκαν στις κερκίδες για το ματς κόντρα στην Γιουνάιτεντ να ζητούν ρυθμικά την απόλυση του Πορτογάλου.

«Θέλουμε τον Νούνο εκτός ομάδας» τραγουδούσαν οι φίλοι των Spurs, οι οποίοι όσο κυλούσαν τα λεπτά τόσο περισσότερο ανέβαζαν την ένταση για να ακουστεί το αίτημά τους.

Από την πλευρά του πάντως ο πρώην τεχνικός της Γουλβς δεν θέλησε να δώσει περεταίρω έκταση στο περιστατικό και παραδέχθηκε πως οι αποδοκιμασίες προς το μέρος του είναι απόλυτα κατανοητές.

Spurs fans singing "We want Nuno out!" #COYS pic.twitter.com/pGUhPL9Yug