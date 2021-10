Κίεραν Ντάιερ: Ο πρώην Άγγλος διεθνής πάσχει από σοβαρή ασθένεια και θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος

Έχοντας διαγνωστεί με μακροχρόνια ασθένεια στο συκώτι, ο άλλοτε διεθνής Άγγλος χαφ της Νιούκαστλ, Κίερον Ντάιερ, ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση, λίγους μήνες μετά τον πνευμοθώρακα που υπέστη σε τηλεοπτική εκπομπή.

Στα 42 του έτη, ένας εκ των πιο έμπειρων χαφ της Premier League τη δεκαετία του 2000, ο Κίερον Ντάιερ δίνει τη δική του μάχη εδώ και δύο χρόνια με την πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγείτιδα (PSC), μία σοβαρή και μακροχρόνια ασθένεια στο συκώτι. Πλέον, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο παλαίμαχος Άγγλος διεθνής, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να την αντιμετωπίσει από τη μεταμόσχευση ήπατος.

Ο επί μια εννιαετία χαφ της Νιούκαστλ με πάνω από 190 συμμετοχές στις Καρακάξες και νυν προπονητής της Κ-23 της Ίπσουιτς, αποκάλυψε μέσω του συλλόγου τα νέα για την κατάσταση της υγείας του και δήλωσε αισιόδοξος ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το «μικρό ολίσθημα» όπως το χαρακτήρισε και θα επιστρέψει δριμύτερος.



«Δυστυχώς, διαγνώστηκα με μια πάθηση του ήπατος πριν από δύο χρόνια, η οποία κάποια στιγμή θα με οδηγούσε στο να χρειαστώ επέμβαση. Την επόμενη εβδομάδα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα επιβεβαιώσουν πότε θα πρέπει να ξεκινήσω αυτή τη διαδικασία. Βλέπω τον εαυτό μου ως ένα πολύ θετικό άτομο και θα το ξεπεράσω».



Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ντάιερ είχε υποστεί πνευμοθώρακα, μία διαταραχή μεταξύ πνεύμονα και του θωρακικού τοιχώματος, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού reality.



Όσο αφορά την Πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγείτιδα (PSC), πρόκειται για μία ασθένεια που εμφανίζεται συνήθως σε ανθρώπους ηλικίας 30-40 ετών και δεν επιδέχεται 100% αποτελεσματικής θεραπείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου στο συκώτι. Η πιο συνήθης τακτική αντιμετώπισης είναι η μεταμόσχευση ύπατος, δίχως να αποκλείει πάντως την επανεμφάνιση του PSC.

Ο Ντάιερ αποσύρθηκε από τα γήπεδα το 2013, έχοντας περάσει κατά σειρά από Ίπσουιτς, Νιούκαστλ. Γουέστ Χαμ, ΚΠΡ και Μίντλεσμπρο, ενώ μέτρησε και 33 συμμετοχές με τα Τρία Λιοντάρια από το 1999 ως το 2007 παίζοντας στο Μουντιάλ του 2002 και το Euro 2004.



