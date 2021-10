Τότεναμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Γλέντι» στο twitter για το «El Sack-ico» μεταξύ Σόλσκιερ - Νούνο

Σόλσκιερ και Νούνο είναι από τα πρώτα φαβορί για απόλυση στην Αγγλία και οι οπαδοί... ξεσάλωσαν στο twitter κάνοντας viral τον όρο «El-Sackico»! ενόψει του Τότεναμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (30/10, 19:30, Cosmotesports1HD).

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να προέρχεται από την ιστορική συντριβή από τη Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ» και την Τότεναμ να χάνει από Κρίσταλ Πάλας και Φίτεσε στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας χωρίς καν να σκοράρει, το προσεχές ματς των δύο ομάδων (30/10, 19:30, Cosmotesports1HD) αποκτά χαρακτήρα «do or die». Περισσότερο για τον Νορβηγό, του οποίου η θέση κλυδωνίστηκε τις τελευταίες μέρες παρά τη διαρκή στήριξη της διοίκησης προς το πρόσωπό του, μα και για τον Πορτογάλο τεχνικό που δεν έχει καταφέρει να προσδώσει ταυτότητα και σταθερότητα στους Σπερς.

Οι Λονδρέζοι έχουν έναν βαθμό παραπάνω (15 β. έναντι 14) από τους Κόκκινους Διαβόλους κι έτσι στο μεταξύ τους παιχνίδι στο «Tottenham Hotspur Stadium» καμία εκ των δύο και κανείς εκ των δύο προπονητών δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια αν θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της. Και το δεδομένο αυτό συνδυαστικά με την παρουσία τους στη λίστα των managers-φαβορί για απόλυση από τις στοιχηματικές (1ος ο Όλε, 6ος ο Νούνο), δημιούργησε το απόλυτο viral στο twitter, με τον απόλυτο τίτλο: «El Sack-ico».

Από τη λέξη «sack» που σημαίνει απόλυση, οι διαδικτυακοί φανς μετέτρεψαν το ματς σε ένα... Clasico ειδικών συνθηκών, χαρίζοντας λόγους για άφθονη καζούρα κι ένα ξεκαρδισικό meme.

Tottenham vs Man Utd this week also known as “El Sackico” pic.twitter.com/rhu6b62g1i