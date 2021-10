Ο Σόλσκιερ έδινε οδηγίες στον Καβάνι για σύστημα 4-4-2 με την Γιουνάιτεντ να παίζει με δέκα παίκτες (vid)

Ο Έντινσον Καβάνι δεν μπορούσε να καταλάβει τι του ζητούσε ο Σόλσκιερ προτού περάσει με αλλαγή στο ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, με τον Νορβηγό ν' ακούει από άνθρωπο του staff να του μεταφράζει τις παρατηρήσεις του Matador...

Λίγα δευτερόλεπτα αφότου ο Πογκμπά αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για το μαρκάρισμα με τα δυο πόδια στον Κεϊτά, ο Έντινσον Καβάνι ετοιμαζόταν να περάσει στο ματς, με το σκορ ήδη να έχει διαμορφωθεί στο 5-0.

Ο Matador άκουσε ορισμένα πράγματα από τον Σόλσκιερ, όμως δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς του έλεγε κι έτσι φώναξε έναν άνθρωπο από το staff για να καταφέρουν να συνεννοηθούν και να μεταφέρει εκείνος τις παρατηρήσεις του παίκτη στον Νορβηγό κόουτς.

Φημολογία αναφέρει ότι ο Ουρουγουανός άκουσε από τον προπονητή του να παίξουν με δυο στην επίθεση, σε σύστημα 4-4-2, τη στιγμή που η Γιουνάιτεντ είχε μείνει με παίκτη λιγότερο...

Translation: As Cavani prepared to come on after the red card, Solskjaer told him we'll play 4-4-2 but Cavani was surprised because we had just gone a man down so told Ramsay in Italian to translate to Ole that Pogba had been sent off then Ole remembered.pic.twitter.com/yjNMc5OP2Z