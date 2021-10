Γιουνάιτεντ: Δεν έχει αποφασίσει αν θα απολύσει τον Σόλσκιερ και ο Κόντε περιμένει

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει αποφασίσει αν θα πρέπει να απολύσει τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, με τον Αντόνιο Κόντε πάντως να επιθυμεί διακαώς την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων».

Μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ» με 5-0, στην Αγγλία ανέφεραν ότι ο πρώην τεχνικός της Ίντερ, Αντόνιο Κόντε είναι ο επικρατέστερος για την αντικατάσταση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, του οποίου η θέση είναι ιδιαίτερη επισφαλής.

Το «Sky Italy» ανέφερε μάλιστα, ότι το πρώτο βήμα μεταξύ Γιουνάιτεντ και Κόντε έχει ήδη γίνει, αλλά το διοικητικό συμβούλιο των «κόκκινων διαβόλων» δεν έχει αποφασίσει ακόμα σχετικά με το μέλλον του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Συγκεκριμένα, ο αγγλικός σύλλογος εξακολουθεί να σκέφτεται αν θα πρέπει να απολύσει ή να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον Νορβηγό τεχνικό και να συνεχίσει μαζί του.

Από την άλλη πάντως, ο πρώην τεχνικός της Ίντερ παρακολουθεί την υπόθεση κι ευελπιστεί πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις, προκειμένου να αναλάβει τα ηνία της Γιουνάιτεντ. Ο 52χρονος Ιταλός τεχνικός έχει εμπειρία από την Premier League, καθώς καθοδηγούσε την Τσέλσι για δύο σεζόν, από το 2016 έως το 2018 και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος την πρώτη σεζόν και του Κυπέλλου, την δεύτερη.

