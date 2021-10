Μαγκουάιρ: «Είμαι αμυντικός και το να δεχτώ τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο δεν είναι και ό,τι καλύτερο» (vid)

Ο Χάρι Μαγκουάιρ αφού πρώτα ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ για την ντροπιαστική ήττα από την Λίβερπουλ, στη συνέχεια απολογήθηκε και για τη προσωπική του εμφάνιση.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, με τον Μαγκουάιρ να αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο στην άμυνα της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί παίκτες της Γιουνάιτεντ δεν είχαν το ψυχικό σθένος να βγουν στις κάμερες και να μιλήσουν μετά το τέλος του αγώνα με την Λίβερπουλ, ο αρχηγός των γηπεδούχων πήρε την πρωτοβουλία μίλησε για το εφιαλτικό βράδυ που αναγκάστηκαν να ζήσουν στο «Ολντ Τράφορντ» και ζήτησε συγγνώμη στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ.

«Ζητάμε συγγνώμη από τους οπαδούς, δεν ήταν καθόλου καλό αυτό το αποτέλεσμα για αυτόν τον σύλλογο. Έμειναν μαζί μας μέχρι το τέλος και το εκτιμούμε αυτό, αλλά ως σύλλογος πρέπει να τα πάμε καλύτερα.

Είμαι τόσο απογοητευμένος. Τους δώσαμε τόσες πολλές ευκαιρίες. Είμαι αμυντικός και το να δεχτώ τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο Ολντ Τράφορντ, δεν είναι αρκετά καλό. Ως παίκτης γνωρίζω τον εαυτό μου. Θα κοιτάξω τον εαυτό μου και την ατομική μου απόδοση. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, δεν έχει νόημα να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον αλλά να κοιτάμε τον εαυτό μας. Να κοιτάξουμε στον καθρέφτη όταν πάμε σπίτι και να σκεφτείτε πού μπορούμε να τα πάμε καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός.

