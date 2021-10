Γιουνάιτεντ: Ο Μαγκουάιρ τα είχε χαμένα κόντρα στη Λέστερ (vids)

Ο Χάρι Μαγκουάιρ κόντρα στη Λέστερ, φαινόταν να τα είχε χαμένα, καθώς δεν γνώριζε που να σταθεί στον αγωνιστικό χώρο και ποιον αντίπαλο έπρεπε να μαρκάρει.

Η επιστροφή του Άγγλου αμυντικού, γι' ακόμη μια φορά στην έδρα της πρώην ομάδας του αποδείχθηκε δύσκολη. Η Γιουνάιτεντ γνώρισε την ήττα με 4-2 από τις «αλεπούδες» στο «King Power», με τον Χάρι Μαγκουάιρ να αναλαμβάνει μεγάλο μερίδιο ευθύνης.

Ο 28χρονος στόπερ, έκανε λάθη επί λαθών, συμβάλλοντας τουλάχιστον στα τρία από τα τέσσερα γκολ που πέτυχε η Λέστερ. Αρχικά, στο 1-1, έχασε την μπάλα από τον Ιχεανάτσο, στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, την ώρα που οι Σο, Μάτιτς και Πογκμπά έκαναν τεχνητό οφσάιντ, ο Μαγκουάιρ δεν το αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να καλύψει τρεις αντιπάλους.

Το αποκορύφωμα όμως της τραγικής εμφάνισής του, ήταν η αντίδρασή του στο τέταρτο γκολ της Λέστερ. Συγκεκριμένα, ο Ντάκα εξέθεσε για πολλοστή φορά την προβληματική αμυντική λειτουργία της Γιουνάιτεντ και συγκεκριμένα του Μαγκουάιρ, ο οποίος δεν ήξερε πού να σταθεί και πού να βρεθεί, πριν ο αντίπαλος επιθετικός, στείλει ανενόχλητος την μπάλα στα δίχτυα του Ντε Χέα.

Και όλα αυτά έρχονται για να υπενθυμίσουν στους φίλους της Γιουνάιτεντ, το γεγονός ότι η ομάδα τους δαπάνησε 87 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2019, για να τον αποκτήσει από την Λέστερ.

