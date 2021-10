Ρούντιγκερ για Μεντί: «Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι υποψήφιος για την Χρυσή Μπάλα»

Ο Εντουάρντ Μεντί κράτησε όρθια την Τσέλσι απέναντι στην Μπρέντφορντ και ο Ρούντιγκερ τον αποθέωσε μέσα από ανάρτηση στα social media.

Η Τσέλσι κατάφερε να δραπετεύσει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Μπρέντφορντ (0-1), όμως χρωστάει σε τεράστιο βαθμό τη νίκη της στην ηρωική εμφάνιση του Εντουάρντ Μεντί.

Ο Σενεγαλέζος προχώρησε σε σειρά απίθανων επεμβάσεων στο τελευταίο ημίωρο της αναμέτρησης και κράτησε μέχρι τέλους ανέπαφη την εστία του, συμπληρώνοντας μάλιστα 20 συνολικά ματς στην Premier League χωρίς να δεχτεί γκολ.

Η εντυπωσιακή του εμφάνιση φυσικά δεν έμεινε ασχολίαστη από τους συμπαίκτες του και συγκεκριμένα από τον Αντόνιο Ρούντιγκερ, ο οποίος τον αποθέωσε και συνάμα απόρησε με... νόημα για την απουσία του 29χρονου γκολκίπερ από τους υποψήφιους της Χρυσής Μπάλας.

«Κάποιος να μου εξηγήσει γιατί δεν είναι υποψήφιος για την Χρυσή Μπάλα. Τρομερή εμφάνιση από τον Εντουάρντ Μεντί» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media.

Someone explain why he’s not nominated for the ballon d’or 🤔🤔🤔 What a performance... EDOUARD MENDY 💪🏾