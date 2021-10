Μεντί: Απίθανη απόκρουση, έσωσε την Τσέλσι (vid)

Η τελευταία μεγάλη απόκρουση του Έντουαρντ Μεντί, η οποία σφράγισε το «τρίποντο» της Τσέλσι στην έδρα της Μπρέντφορντ.

Η Τσέλσι «δεινοπάθησε», όμως κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Μπρέντφορντ. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο τερματοφύλακας των «μπλε», Έντουαρντ Μεντί. Ο Σενεγαλέζος τερματοφύλακας με επτά αποκρούσεις κράτησε το μηδέν στην άμυνα.

Η τελευταία απόκρουση του Μεντί ήταν και η πιο εντυπωσιακή. Στο 94' Γιάνσον έπιασε ένα φανταστικό «ψαλίδι», όμως ο τερματοφύλακας των Λονδρέζων έβγαλε την προσπάθεια του Σουηδού κεντρικού αμυντικού με μια εξαιρετική απόκρουση.O 29χρονος τερματοφύλακας έχει κρατήσει 20 φορές ανέπαφη την εστία της Τσέλσι στην Premier League και 30 σε όλες τις διοργανώσεις.

