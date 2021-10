Νιούκαστλ: Παραμένει ο Στιβ Μπρους και συμπληρώνει 1.000 ματς στους πάγκους

Με σεβασμό στην ιστορία του και φυσικά με την επιθυμία να υπάρξει ομαλή μετάβαση και προσεκτικές αλλαγές, η νέα διοίκηση της Νιούκαστλ διατηρεί τον Στιβ Μπρους στον πάγκο ώστε αυτός να συμπληρώσει 1.000 ματς ως προπονητής, στην Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Τότεναμ.

Ο Στιβ Μπρους ήταν έτοιμος ν' αποχωρήσει μόλις ολοκληρώθηκε η εξαγορά των μετοχών της ομάδας από τους Σαουδάραβες, όμως, τελικά τα πράγματα άλλαξαν μέσα στην εβδομάδα.

Δεν υπήρξε κάποια βιασύνη για αλλαγή, οι νέοι διοικούντες τον εκτίμησαν για τον επαγγελματισμό του και τη νοοτροπία του στις επαφές μαζί του και αποφάσισαν πως του αξίζει να καθίσει στον πάγκο στο 1.000ο ματς της καριέρας του ως τεχνικός.

Έτσι, την Κυριακή στο ασφυκτικά γεμάτο St. James' Park, αφού τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε ελάχιστες ώρες από την ανακοίνωση της πώλησης των μετοχών, ο Στιβ Μπρους θα έχει την τιμή να συμπληρώσει 1.000 παιχνίδια προπονητικής καριέρας, απέναντι στην Τότεναμ.

🗣 "We have had an extremely busy week reviewing the business and getting to know people and it is imperative that we continue to be patient and considered in our approach."



⚫️⚪️