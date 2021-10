Γουάιτ: «Δεν βλέπω ποδόσφαιρο, μόνο μου αρέσει να παίζω» (vid)

Ρωτήθηκε για τον Πατρίκ Βιεϊρά και δεν ήξερε ν' απαντήσει. Και κάπου εκεί αποκάλυψε πως ούτε έβλεπε μικρός ποδόσφαιρο, ούτε τώρα παρακολουθεί αγώνες. Κι όμως, ο Μπεν Γουάιτ είναι μεταγραφή 50 εκατομμυρίων γιατί απλά του αρέσει να παίζει!

Ο διεθνής στόπερ της Άρσεναλ έκανε γνωστό πως δεν θα καθίσει σχεδόν ποτέ να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο. Η μοναδική επαφή του με τη μπάλα στην οθόνη, είναι τα βίντεο που βλέπουν οι ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για κάποια αναμέτρηση.

Από μικρός πάντοτε έβρισκε διαφορετικές ασχολίες για να επικεντρωθεί, ενώ, ακόμα και τώρα δεν τον ελκύει να καθίσει να δει ένα παιχνίδι!

«Δεν έβλεπα ποτέ ποδόσφαιρο ούτε παρακολουθώ τώρα. Το αγαπώ όταν παίζω... Πάντοτε βρίσκω κάτι να κάνω και είμαι απασχολημένος στον ελεύθερο χρόνου μου, οπότε δεν θα καθίσω να δω κάποιο παιχνίδι και δεν μπορώ να μιλήσω για τις παλαιότερες γενιές παικτών» είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του.

🗣 "I didn't ever watch football when I was younger, still don't now. I love the game I was always playing it."@ben6white says he doesn't know much about Patrick Vieira's Arsenal days because he didn't watch it much when he was younger pic.twitter.com/2jVfyz1DdY