Σα: Παίκτης του μήνα στη Γουλβς

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Σεπτέμβρη για τη Γουλβς αναδείχθηκε ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα.

Εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Γουλβς πραγματοποιεί ο Ζοσέ Σα. Οι φίλοι των «λύκων» ανέδειξαν τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού ως κορυφαίο παίκτη για τον Σεπτέμβριο.

Μέσα στον περασμένο μήνα ο Σα κράτησε δύο φορές ανέπαφη την εστία του κόντρα σε Γουότφορντ και Σαουθάμπτον, ενώ μοίρασε ακόμα και ασίστ στο παιχνίδι με τους «Άγιους». Οι φίλαθλοι της Γουλβς ξεχώρισαν τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, ο οποίος βγήκε καλύτερος παίκτης για τον Σεπτέμβριο με ποσοστό 40%.

