Βενγκέρ: Έρχεται το ντοκιμαντέρ για την ζωή και την καριέρα του (vid)

Γνωστοποιώντας περιστατικά από τη ζωή του, τις στιγμές του αήττητου πρωταθλήματος, τις σκέψεις του όταν οι οπαδοί του πήγαν κόντρα αλλά και με τον Σερ Άλεξ να περιγράφει τις «μάχες» τους, ο Αρσέν Βενγκέρ αποκαλύπτεται στον κόσμο σε ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ.

Ο Αρσέν Βενγκέρ αναμένεται να παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό με ένα πολύ πιο ανθρώπινο προφίλ στην ταινία που θα κυκλοφορήσει για την ζωή και την καριέρα του και φυσικά θα έχει τον τίτλο «Invincible».

Ο Αλσατός πρώην προπονητής και θρύλος της Άρσεναλ θα ξετυλίξει το κουβάρι της παρουσίας του στον πάγκο των «κανονιέρηδων», θα μιλήσει για τους αμφισβητίες στην έναρξη της θητείας του, ενώ, ο Σερ Άλεξ μιλάει στην κάμερα για την μεγάλη κόντρα τους στην πάροδο των ετών στην Premier League.

Μάλιστα, ο Βενγκέρ αποκαλύπτει και προσωπικές του πτυχές, όπως το γεγονός πως δεν άκουσε ποτέ τη λέξη «μπράβο» από τον πατέρα του, που συνεχώς του ζητούσε κάτι καλύτερο και ήταν αυστηρός κριτής...

«Όταν φτάνει το τέλος, το αισθάνεσαι... Είναι σαν κηδεία» σχολιάζει στο θέμα της αποχώρησής του από την τεχνική ηγεσία του λονδρέζικου κλαμπ και τον διχασμό στις τάξεις των οπαδών.

Δείτε το τρέιλερ:

Arsène Wenger: Invincible. The definitive story. In his own words.



Watch the Official Trailer. Coming November 2021.



Follow @WengerFilm for updates. Preorder now: https://t.co/iyET5yzocm#WengerFilm pic.twitter.com/3owVZBgIz7