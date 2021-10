Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Χάνει το ντέρμπι με Λίβερπουλ ο Βαράν

Χωρίς τον Ραφαέλ Βαράν προετοιμάζεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το πολύκροτο ντέρμπι απέναντι στη Λίβερπουλ, καθώς ο Γάλλος τέθηκε «νοκ άουτ» για τις επόμενες εβδομάδες.

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Ραφαέλ Βαράν στον τελικό του Nations League απέναντι στην Ισπανία.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο Γάλλος στόπερ ένιωσε ενοχλήσεις μετά από μια προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα και αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στην βουβωνική χώρα.

Από την πρώτη στιγμή προκλήθηκε ανησυχία στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναφορικά με την διαθεσιμότητα του έμπειρου στόπερ στο επικείμενο ντέρμπι με την Λίβερπουλ (24/10) και λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι μέσω επίσημης ανακοίνωσης κατέστησαν σαφές πως ο Βαράν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες εβδομάδες και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα είναι σε θέση να δώσει το παρών στο «Άνφιλντ».

Manchester United have released an official update on Raphael Varane injury. 🔴🇫🇷 #MUFC



“Varane has a groin muscle injury and has commenced rehabilitation at the club. He will be out for a few weeks”. #Varane