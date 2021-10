Το δίλημμα των οπαδών της Νιούκαστλ και η κατάρρευση της επίπλαστης ηθικής του modern football

Οι οπαδοί της Νιούκαστλ ήθελαν ελπίδα. Τώρα την έχουν. Το κλαμπ πέρασε στα χέρια του Πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, που ίσως χρειαστεί να τα... πλύνει πριν πιάσει τη φανέλα, αλλά πόση σημασία έχει αυτό;

«Τι είναι ένα κλαμπ; Δεν είναι τα κτίρια, οι διευθυντές, οι άνθρωποι που πληρώνονται για να το εκπροσωπήσουν. Δεν είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια, τα τμήματα μάρκετινγκ, οι κερκίδες των επισήμων. Είναι ο θόρυβος, το πάθος, το αίσθημα του ανήκειν, είναι η περηφάνια της πόλης.

Είναι το μικρό αγόρι που σκαρφαλώνει τα σκαλιά του γηπέδου για πρώτη φορά, κρατώντας το χέρι του πατέρα του και κοιτώντας το γρασίδι στον αγωνιστικό χώρο από κάτω, χωρίς να μπορεί να κάνει οτιδήποτε, απλά ερωτεύεται.», έγραψε στο βιβλίο του «My kind of toon», ο θρυλικός Σερ Μπόμπι Ρόμπσον μιλώντας για την αγαπημένη του Νιούκαστλ. Τι θα έλεγε σήμερα αν ζούσε;

Το άγαλμά του στέκει επιβλητικό έξω από το St. James' Park. Το σημείο στο οποίο συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (07/10) οι οπαδοί της Νιούκαστλ για να πανηγυρίσουν την έναρξη μιας νέας περιόδου για τον σύλλογο, κάτω από την σκέπη του βαθύπλουτου Άραβα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Άλλοι έφυγαν νωρίτερα από το γραφείο, οι μικρότεροι έκαναν κοπάνα από το μάθημα. Ήταν όλοι παρόντες όμως, στη μεγαλύτερη στιγμή της σύγχρονης Ιστορίας του συλλόγου. Όταν η είδηση επιβεβαίωθηκε ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Newcastle fans reaction after official takeover, here from St James’ Park. Exciting times are expected for the Magpies.#NUFC



