Νιούκαστλ: Ντελίριο των οπαδών για τη μεταβίβαση στους Σαουδάραβες (vids)

«Τρελοί» πανηγυρισμοί έξω από το «St. James' Park» από τους οπαδούς της Νιούκαστλ, οι οποίοι γιορτάζουν για τη μεταβίβαση του συλλόγου από τον Μάικ Άσλεϊ στο πάμπλουτο fund της Σαουδικής Αραβίας.

Οι φίλοι της Νιούκαστλ περίμεναν χρόνια αυτή τη στιγμή και πλέον τη ζουν στο έπακρο. Μετά από 14 χρόνια, ο αμφιλεγόμενος και διόλου αρεστός προς το κοινό, Μάικ Άσλεϊ αποτελεί παρελθόν, με τον σύλλογο να περνά σε νέα εποχή, υπό το fund του Πρίγκηπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν και της περιουσίας των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ!

Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση που είχε «κολλήσει» για λόγους αξιοπιστίας και κυριότητας τον Ιούλιο του 2020, η Premier League έδωσε το «πράσινο φως» για την επικύρωση του deal και χιλιάδες φίλοι της Νιούκαστλ βρέθηκαν από νωρίς το απόγευμα έξω από το «St. James' Park» περιμένοντας τα μεγάλα νέα. Μόλις βγήκε «λευκός καπνός», ακολούθησε... πανδαιμόνιο.

Καπνογόνα, συνθήματα, χοροί και ξέφρενοι πανηγυρισμοί, με μερίδα των οπαδών να φωνάζει στις κάμερες του Sky Sports πως «πήραμε τον σύλλογο μας πίσω».

More from St James’, seconds after the news came through pic.twitter.com/j2XxG0eJVP — Josh Halliday (@JoshHalliday) October 7, 2021

The scenes as the news broke! DRINK IT IN. NEWCASTLE UNITED ARE BACK! #NUFC #NUFCTakeover pic.twitter.com/3V7sefnDfv — Dan McMahon (@DanMcmahonF1) October 7, 2021

We've got our club back! #NUFC fans outside St. James' Park celebrate after the Saudi-led takeover of the club was completed... pic.twitter.com/8KuOFmuQID October 7, 2021

It’s gone off again at St James’ park pic.twitter.com/W1yK6HGbAL — Josh Halliday (@JoshHalliday) October 7, 2021

Kids too young to know the pre-Ashley era, let alone Sir Bobby, are getting swept up in the celebrations pic.twitter.com/SvEaCPezAH — Josh Halliday (@JoshHalliday) October 7, 2021

Chants of “We’ve got our club back,” “Walking in a Robson wonderland” and “He’s going home, he’s going home, he’s going - Ashley’s going home.” pic.twitter.com/5lAPUTMQAG October 7, 2021