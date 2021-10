Άρσεναλ: Από την αμφισβήτηση στην επιβράβευση με βραβείο (vid)

Ο Μικέλ Αρτέτα μπορεί να είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα τη φετινή σεζόν, αλλά κατάφερε με την δουλειά του συμμορφώσει το αγωνιστικό χάλι της Άρσεναλ και στο τέλος να αναδειχθεί και καλύτερος προπονητής του μήνα.

Το ξεκίνημα για την Άρσεναλ ήταν εφιαλτικό στην Premier League. Στα πρώτα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος δεν κατάφερε να συλλέξει ούτε ένα βαθμό, γνωρίζοντας ήττες από τη νεοφώτιστη Μπρέντφορντ, Τσέλσι αλλά κι από την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία την διέσυρε με 5-0.

Οι οπαδοί των «κανονιέρηδων», ήταν απογοητευμένοι με την εικόνα της ομάδας τους, αλλά και με τον Μικέλ Αρτέτα, από τον οποίο μάλιστα ζητούσαν να υποβάλει την παραίτησή του. Ωστόσο, ο 39χρονος Ισπανός προπονητής, κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να γυρίσει τον διακόπτη και να οδηγήσει την Άρσεναλ σε τρεις σερί νίκες τον περασμένο μήνα.

Σε τέσσερα παιχνίδια, η ομάδα του Λονδίνου συγκέντρωσε 10 βαθμούς και να την ανεβάσει 11η, από εκεί που ήταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μηδέν. Γι' αυτό και ο Μικέλ Αρτέτα παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου προπονητή για το μήνα Σεπτέμβρη.

Congratulations to Mikel Arteta for winning the Premier League Manager of the Month for September 👏



3 games. 3 wins. 5 goals scored. 1 goal conceded. 2 clean sheets. Well deserved gaffer 👊 pic.twitter.com/hBdioEGYEX