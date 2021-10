Κριστιάνο Ρονάλντο: 3 γκολ, 17 τελικές και βραβείο για τον Σεπτέμβρη (vid)

Ο CR7 αναδείχθηκε καλύτερος όλων στην Premier League για τον Σεπτέμβρη με τον αντίκτυπο που είχε η επιστροφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από 12 χρόνια.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ από το πρώτο του παιχνίδι, μόλις ξαναμπήκε στο «Ολντ Τράφορντ» και δέχθηκε το χειροκρότημα και την αγάπη του κόσμου, έβαλε... φτερά στα πόδια και βοήθησε την ομάδα της καρδιάς του.

Δυο γκολ απέναντι στη Νιούκαστλ, άλλο ένα απέναντι στη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο, 17 τελικές μόνος του, τις περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη στην Premier μέσα στον Σεπτέμβρη.

Κάπως έτσι πήρε το βραβείο του κορυφαίου του μήνα, παντελώς δικαιωματικά.

