Μπαπέ: Όταν έλεγε ότι ο καιρός στο Νιούκαστλ δεν του αρέσει... (vid)

Πριν από μερικά χρόνια ο Αντουάν Γκριεζμάν έδειχνε στον Μπαπέ πόσους τίτλους είχε κατακτήσει με την Νιούκαστλ στο Football Manager έχοντας αποκτήσει και τον συμπατριώτη του από την Παρί, ωστόσο, ο διεθνής επιθετικός... κρύωνε και μόνο στη σκέψη της Βόρειας Αγγλίας.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών της Νιούκαστλ από τους Σαουδάραβες, «ξημέρωσε» νέα εποχή για τον σύλλογο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι ένα από τα ονόματα που φυσικά θα κυκλοφορούσαν για την επόμενη μέρα της Νιούκαστλ, λόγω και της οικονομικής άνεσης που θα έχουν πλέον οι «καρακάξες».

Πριν από μερικά χρόνια, ο Αντουάν Γκριεζμάν που ως γνωστόν λατρεύει να παίζει το γνωστό video-game, Football Manager, του είχε αποκαλύψει πως τον είχε κάνει μεταγραφή στη Νιούκαστλ έναντι 134 εκατομμυρίων.

Μάλιστα, είχε κατακτήσει τίτλους με το κλαμπ χάρη και στη συνεισφορά του Μπαπέ, ο οποίος όμως έδειξε από τότε πως... δεν ψήνεται και τόσο για μετακόμιση στον αγγλικό βορρρά.

«Κάνει κρύο εκεί, ε;» είχε απαντήσει στον Γκριεζμάν και παρά τα πετροδόλαρα, μάλλον θα το σκεφτεί πολύ αν του έρθει κάποια πρόταση από εκεί...

“It’s not warm there, huh!”



Kylian Mbappé discusses signing for Newcastle United with Antoine Griezmann.



pic.twitter.com/WK1E0MUZZ1