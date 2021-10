Νιούκαστλ: Ίσως και εντός της ημέρας στα χέρια των Σαουδαράβων (vid)

Η Νιούκαστλ βρίσκεται ξανά μια ανάσα από τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Άσλεϊ σε fund της Σαουδικής Αραβίας και αυτή τη φορά φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει την υπόθεση, αφού διευθετήθηκε και το ζήτημα με τις πειρατικές τηλεοπτικές μεταδόσεις της Premier στην Μέση Ανατολή.

Από τη στιγμή που ξεκαθάρισε το τοπίο με το beIN Sports και έκλεισαν όλες οι ιστοσελίδες που μετέδιδαν πειρατικά τα παιχνίδια της Premier League στη Σαουδική Αραβία, το απόγευμα της Τετάρτης, άνοιξε και ο δρόμος της μεγάλης επαναφοράς του fund που θέλει ν' αναλάβει τις τύχες της Νιούκαστλ και να της αλλάξει τη μοίρα.

Όπως αναφέρει το SkySports, οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών συνεχίστηκαν μέχρι και αργά το βράδυ της Τετάρτης, θα υπάρξουν εξελίξεις και εντός της ημέρας και από τη στιγμή που τελικά δεν θα χρειαστεί δικαστική απόφαση στην κόντρα ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Premier, όλα βαίνουν καλώς.

Η αγοραπωλησία θα φτάσει στα 300 εκατομμύρια και ο Μάικ Άσλεϊ αναμένεται ν' αποτελέσει παρελθόν από την ιδιοκτησία του κλαμπ έπειτα από 14 χρόνια, προς απόλυτη ικανοποίηση των οπαδών που πλέον δεν ήθελαν ούτε ν' ακούσουν τ' όνομά του.

🚨 BREAKING: The Saudi-led takeover of Newcastle United could be completed as soon as today@SkySports_Keith has all the latest from St James' Park 👇 pic.twitter.com/3IrPVHMZyE