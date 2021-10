Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιξε με επικαλαμίδες... Κριστιάνο Ρονάλντο κόντρα στην Έβερτον

Ό,τι πιο... Κριστιάνο Ρονάλντο από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος φόρεσε επικαλαμίδες με το πρόσωπό του καθώς ετοιμαζόταν για να μπει στο ματς κόντρα στην Έβερτον.

Το φαινόμενο να μένει στον πάγκο και να μπαίνει στο ματς ως αλλαγή ήταν και παραμένει κάτι σπάνιο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος στα πέντε ματς της δεύτερης θητείας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αγωνιστεί βασικός και στα τέσσερα εξ αυτών για ολόκληρο το 90λεπτο. Μέχρι το ματς με την Έβερτον, όπου ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ τον άφησε εκτός 11άδας και τον έριξε στο παιχνίδι μόλις στο 57'.

Όπως είναι λογικό, η εικόνα του Πορτογάλου σούπερ σταρ να βγάζει τη φανέλα προπόνησης και να ετοιμάζεται για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ξένισε, αλλά αποκάλυψε, κιόλας και ένα ξεχωριστό αξεσουάρ του, εξαιρετικά... εξατομικευμένο!

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τις επικαλαμίδες του CR7, οι οποίες απεικονίζουν το πρόσωπό του, σε «κολλάζ» με τη σημαία της Πορτογαλίας. Πόσο πιο... Κριστιάνο Ρονάλντο;

Ronaldo having Ronaldo on his shin pads might be the most Ronaldo thing ever. pic.twitter.com/Et4p7oFy19