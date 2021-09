Ο Κέιν παραμένει εγκλωβισμένος και η Σίτι... παραμονεύει! (poll)

O Χάρι Κέιν δε φαίνεται ευτυχισμένος και τα 280 «εφιαλτικά» λεπτά που έχει ζήσει στη φετινή Premier League μαρτυρούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται!

Ούτε ένα, ούτε δυο, αλλά πέντε ματς χωρίς γκολ στην Premier League ο Χάρι Κέιν! Γυρίζοντας πίσω το χρόνο κάτι τέτοιο θα βρούμε τον Αύγουστο του 2016. Οι φίλοι της ομάδας ονειρεύτηκαν τίτλο έπειτα τις τρεις πρώτες στροφές και τώρα βλέπουν τον εφιάλτη της αποτυχίας να πλανάται πάνω από το Βόρειο Λονδίνο. Η τριάρα από την Άρσεναλ τους σόκαρε, μα περισσότερο «πάγωσαν» με τον αρχηγό τους, ο οποίος παραμένει καθηλωμένος χωρίς τέρματα.

Οι Λονδρέζοι δεν ανησυχούν, αλλά φοβούνται πως ο αρχηγός θα κάνει τη χειρότερη χρονιά του! Είναι ψυχολογικός ο λόγος;

Θα έπρεπε να είναι η τρίτη πιο μεγάλη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όμως ο Χάρι Κέιν την… ακύρωσε. Ναι, ακύρωσε τη μετακίνησή του από την Τότεναμ στη Σίτι. Ο 28χρονος ήταν αυτός που τιτίβισε για το γεγονός πως θα συνεχίσει στην ομάδα της καρδιάς του λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Νούνο Εσπίριτο Σάντο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πάσος Φερέιρα στο Europa Conference League. Είχε ενημερώσει ήδη από το απόγευμα εκείνης της ημέρας τον Πορτογάλο πως δεν άλλαζε πόλη.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks.



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1