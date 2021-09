Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ: Ισοφάρισε ο Γιάνελτ, 2-3 ο Τζόουνς μέσα σε τέσσερα λεπτά! (vid)

Φοβερό ματς ανάμεσα σε Μπρέντφορντ και Λίβερπουλ, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν, αλλά τη Λίβερπουλ να ανακτά το προβάδισμα με «κεραυνό» του Τζόουνς τέσσερα λεπτά αργότερα.

Η ψυχωμένη Μπρέντφορντ όχι απλά δεν παράτησε το ματς μετά το 1-2, αλλά επανέφερε την ισορροπία με την κεφαλιά του Γιάνελτ από τη μικρή περιοχή, έπειτα από το τελείωμα του Γιάνσον που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Η Λίβερπουλ, όμως, ήταν αποφασισμένη. Τέσσερα λεπτά τής πήρε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο πρώτο μέρος, τέσσερα και για να ξαναπάρει προβάδισμα, με τον Κέρτις Τζόουνς να «κεραυνοβολεί» την εστία του Ράγια στο 67' και με τη βοήθεια της κόντρας να γράφει το 3-2 για τους Reds.

Vitaly Janelt gets the equaliser for Brentford!



Brentford 2-2 Liverpool #BRELIVpic.twitter.com/eXnpv04SmC