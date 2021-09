Κλοπ: «Δεν θα έκανα σε κανέναν επιθετική κίνηση» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ ενημερώθηκε για όσα δήλωσε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του στη Λίβερπουλ, Ράγκναρ Κλάβαν περί επεισοδίου με τον Μίλνερ, με τον Γερμανό κόουτς να ξεκαθαρίζει την κατάσταση.

Ο Κλάβαν είχε αναφέρει σε podcast στην πατρίδα του, την Εσθονία, πως ο Κλοπ και ο «Μίλι» είχαν φτάσει πολύ κοντά σε άγριο καυγά στις αρχές του 2017 κι αν ο Άγγλος χαφ δεν έκανε πίσω, οι δύο άνδρες θα είχαν πιαστεί στα χέρια.

Ο Κλοπ, ενόψει του αγώνα με την Μπρέντφορντ για την 6η αγωνιστική της Premier League, θέλησε ν' αποκαταστήσει την αλήθεια και δήλωσε:

«Είναι μια μεγάλη παρεξήγηση, δεν θα έκανα ποτέ επιθετική κίνηση. Προφανώς ο Ράγκναρ δεν με γνώριζε τόσο, αφού όλοι ξέρουν πως είμαι όταν φωνάζω ή μιλάω έντονα, όμως δεν θα έκανα επιθετική κίνηση σε κανέναν...».

🗣 "It must be a massive misunderstanding."



Jurgen Klopp denies the stories about himself and James Milner almost getting in to a fight pic.twitter.com/CXz4UkNoYg