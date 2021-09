Τσιμίκας: Συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 11αδα του Carabao Cup (pic & vid)

Στην καλύτερη ενδεκάδα του 3ου γύρου του Carabao Cup, συμπεριλήφθηκε ο Κώστας Τσιμίκας, μετά την εμφάνιση του στον αγώνα κόντρα στη Νόριτς.

Οι οπαδοί των «Reds»... πίνουν νερό στο όνομα του Κώστα Τσιμίκα και ειδικά μετά την τελευταία του εμφάνιση κόντρα στη Νόριτς, στην οποία είχε συμμετοχή στο 1-0 της Λίβερπουλ, ενώ το 2-0 ήταν δική του δημιουργία.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση απέναντι στα «καναρίνια» τον στην κορυφαία ενδεκάδα του τρίτου γύρου του Carabao Cup, μαζί με δύο ακόμα συμπαίκτες του, τον Μιναμίνο και τον Κέλεχερ αλλά κι άλλους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Ριγιάντ Μαχρέζ, ο μέσος των «Πολιτών», Φόντεν.

Στο παιχνίδι με τη Νόριτς, ο Τσιμίκας είχε 65 επαφές, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 τάκλιν, 2 /4 κερδισμένες μονομαχίες στο χορτάρι, 3/3 εναέριες μονομαχίες, 23/35 εύστοχες πάσες, 4 πάσες που δημιούργησαν ευκαιρία, 5/11 σέντρες και 1/4 μακρινές μεταβιβάσεις

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη αγωνιστική, στη κορυφαία ενδεκάδα είχε συμπεριληφθεί ο Χρήστος Τζόλης.

