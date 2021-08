Τζόλης: Συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 11αδα του Carabao Cup (pic & vid)

Ο Χρήστος Τζόλης, πραγματοποίησε ονειρικό ντεμπούτο με δυο γκολ και ισάριθμες ασίστ στο πρώτο του παιχνίδι με τη Νόριτς, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην καλύτερη ενδεκάδα του β’ γύρου του Carabao Cup.

Ιδανικότερο ντεμπούτο με τη φανέλα της Νόριτς δεν θα μπορούσε να είχε ονειρευτεί ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έγινε… σύνθημα στα «χείλη» των φίλων των «καναρινιών», μετά την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στην Μπόρνμουθ.

Ο 19χρονος επιθετικός κατάφερε να πετύχει δύο γκολ και να μοιράσει ισάριθμες ασίστ στα 75 πρώτα λεπτά, κόντρα στην Μπόρνμουθ, της οποία η Νόριτς επικράτησε με 6-0 και προκρίθηκε στο Λιγκ Καπ. Με αυτόν τον τρόπο έγινε και ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει στο αγγλικό League Cup μετά το 2013 και ο πρώτος με δύο γκολ σε ένα ματς μετά το 2002.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση τον οδήγησε όχι μόνο στο να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, αλλά και να συμπεριληφθεί στην κορυφαία ενδεκάδα του β’ γύρου του Carabao Cup, μαζί με άλλους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο επιθετικός της Άρσεναλ, Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Introducing your Team of the Round for Round Two! 👏



Based on @WhoScored ratings, with five players scoring perfect 10s! 😮 #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/d2HuKRbgTM