Ο Τσιμίκας «κέρδισε» τους οπαδούς της Λίβερπουλ, τι δείχνουν τα στατιστικά

Ο Κώστας Τσιμίκας μετά την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας κερδίζει έδαφος αντί του Ρόμπερτσον στις… καρδιές των οπαδών της Λίβερπουλ.

Πέρυσι ο Κώστας Τσιμίκας δεν πήρε πολλές ευκαιρίες από τον Γιούργκεν Κλοπ.

Σε αυτό έπαιξαν ρόλο βέβαια ο τραυματισμός του, αλλά και η περίοδος που ήταν εκτός λόγω κορονοϊού. Το ίδιο και ο…Ρόμπερτσον που ήταν βασικός και αναντικατάστατος.

Φέτος λόγω του τραυματισμού του τελευταίου, ο Τσιμίκας πήρε την ευκαιρία και την άρπαξε από τα… μαλλιά. Ασίστ στο πρώτο ματς, «φαρμακερές» σέντρες και εξαιρετικός στα αμυντικά του καθήκοντα, έχει καταφέρει να κλέψει τις καρδιές των οπαδών της Λίβερπουλ.

Ο Κλοπ τον εμπιστεύεται, αλλά πλέον και οι φίλαθλοι που πέρυσι… απορούσαν για την χρησιμότητα της μεταγραφής του.

Πλέον κάποιοι τον θεωρούν πιο σημαντικό του Ρόμπερτσον και ο λόγος είναι κυρίως το επιθετικό στοιχείο που δίνει στο παιχνίδι του.

Είναι εντυπωσιακό πως την τελευταία αγωνιστική είχε τις περισσότερες πετυχημένες σέντρες (6), ενώ από δικά του κόρνερ προήλθαν τα δύο από τα τρία γκολ των Reds κόντρα στην Πάλας.

Και στο twitter δεν είναι λίγοι οι φίλοι της Λίβερπουλ που ζητούν να γίνει ο μόνιμος αριστερός μπακ της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς τον καλύτερο του Ρόμπερτσον.

«Ο Τσιμίκας είναι καλύτερος από τον Ρόμπερτσον όταν ανεβαίνει μπροστά. Ένας ολοκληρωμένος επιθετικός ποδοσφαιριστής», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας οπαδός της Λίβερπουλ.

Tsimikas is infinitely better going forward than Robertson. Such a complete attacking player.

«Ειλικρινά, εάν ο Τσιμίκας δεν παίξει στο επόμενο παιχνίδι αντί του Ρόμπερτσον θα τρελαθώ! Όχι μόνο παίζει καλύτερα, αλλά κάνει και τον Μανέ να αγωνίζεται καλύτερα», λέει ένας άλλος φίλαθλος για τον… Crosstas Tsimikas, όπως τον έχουν «βαφτίσει».

Honestly if Tsimikas is dropped for Robertson next league game I’ll be fuming. Not only is he playing better than Robertson he’s making Mane play better aswell.