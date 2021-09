Ρονάλντο: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο (pic)

Στην κορυφή της λίστας που δημοσίευσε το Forbes, αναφορικά με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 36χρονος επιθετικός πρωταγωνιστεί εντός και εκτός γηπέδων, δείχνοντας ότι είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας εκτός από κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Το Forbes δημοσίευσε τη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στον κόσμο και το όνομα του Πορτογάλου φιγουράρει στην 1η θέση, καθώς τα έσοδά του φτάνουν τα 125 εκατομμύρια δολάρια (70 εκατομμύρια δολάρι από το συμβόλαιο και 55 εκατομμύρια δολάρια από χορηγικές συμφωνίες.

Στην δεύτερη θέση ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι με 75 εκατομμύρια δολάρια από το συμβόλαιο του με τους Παριζιάνους και 35 εκατομμύρια δολάρια από χορηγίες. Ακολουθεί ο ο συμπαίκτης του στην Παρί, Νεϊμάρ ο οποίος λαμβάνει συνολικά 95 εκατομμύρια δολάρια, 75 εκατομμύρια από το συμβόλαιο και 20 εκατομμύρια δολάρια από χορηγίες.

Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης του Forbes η παρουσία των παικτών της Παρί είναι έντονη, καθώς 4ος πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, είναι ο Κιλιάν Μπαπέ με 43 εκατομμύρια δολάρια, δύο παραπάνω από τον πέμπτο Μοχάμεντ Σαλάχ (41 εκατομμύρια δολάρια).

Τη λίστα συμπληρώνουν, οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (35 εκατομμύρια δολάρια), Αντρές Ινιέστα (35 εκατομμύρια δολάρια), Πολ Πογκμπά (34 εκατομμύρια δολάρια) και Γκάρεθ Μπέιλ (32 εκατομμύρια δολάρια).

