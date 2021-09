Χάρι Κέιν: Έμεινε στην Τότεναμ κι έγινε άφαντος (pics & vids)

Ο Νούνο Σάντο ήξερε το καλοκαίρι πως είχε στη νέα του ομάδα έναν από τους καλύτερους επιθετικούς της Premier League και ο Χάρι Κέιν, όπως αποτυπώνει το Wyscout, τον διαψεύδει απόλυτα!

Η Τότεναμ αποφάσισε – φυσικά λόγω Ντάνιελ Λίβι και της επιμονής του – να διατηρήσει τον Χάρι Κέιν στο ρόστερ της παρά τις όποιες προθέσεις της Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτησή του.

Βέβαια, οι «πολίτες» δεν έκαναν κάποια πραγματικά αποφασιστική κίνηση για την απόκτηση του Άγγλου επιθετικού βλέποντας πως ο ισχυρός άνδρας των «σπιρουνιών» δεν ήταν καθόλου διαλλακτικός και δεν είχε ιδιαίτερη πρόθεση να μπει σε διαδικασία συζητήσεων για τον ποδοσφαιριστή.

Είτε, τελικά, η άδεια του Κέιν ήταν προγραμματισμένη μαζί με την καραντίνα λόγω των διακοπών του, είτε έχασε προπονήσεις γιατί είχε αποφασίσει να κάνει μια μικρή «επανάσταση» και να πιέσει καταστάσεις, το θέμα είναι πως όλα ξεκίνησαν στράβα στη φετινή σεζόν. Και η αλήθεια είναι πως αυτό αποτελεί συνέχεια από ένα κακό Euro που έκανε μέσα στο καλοκαίρι...

Όσο έλειπε ο Κέιν στο ξεκίνημα, ο Σον το πήρε πάνω του. Ο Νοτιοκορεάτης έχει αγαπήσει την Τότεναμ και θέλει να βλέπει τον σύλλογο να βελτιώνεται και να φτάσει επιτέλους στη διεκδίκηση και την κατάκτηση τίτλων. Και μπορεί μέσα στον Αύγουστο η ομάδα του Νούνο Σάντο να ήταν η μοναδική που έκανε το 3x3 στην Premier League και ο Πορτογάλος προπονητής ν' αναδείχθηκε ο κορυφαίος του μήνα, όμως, το θέμα του Κέιν έγινε... πληγή.

Από τα βραβεία του πρώτου σκόρερ του περασμένου πρωταθλήματος (23), αλλά και του πολυτιμότερου playmaker λόγω των ασίστ (14) που έβγαλε, ο Άγγλος έχει εξαφανιστεί παντελώς τη φετινή αγωνιστική περίοδο απ' όσα θα έπρεπε υπό... κανονικές συνθήκες να κάνει.

Έπειτα από τέσσερα παιχνίδια στα οποία έχει δώσει το «παρών» στο πρωτάθλημα με την ομάδα του, έχει μείνει δίχως τέρματα και δίχως να έχει φτιάξει κάποιο γκολ για τους συμπαίκτες του. Και πως να το κάνει, βέβαια, από τη στιγμή που κινείται μακριά από την περιοχή, δεν έχει ιδιαίτερη συμβολή στο παιχνίδι της Τότεναμ και περνάει παντελώς απαρατήρητος;

Το Wyscout δείχνει πως ο Χάρι Κέιν δεν έχει μέσο όρο ούτε καν ένα προσδοκώμενο γκολ ανά παιχνίδι σε συλλογικό επίπεδο, φτάνοντας στα 0,31 xGoals ανά ματς. Η μοναδική φορά που έκανε κάτι καλύτερο από αυτό που παρουσίαζε η στατιστική βάσει και της εικόνας του στο γήπεδο, ήταν τα δύο τέρματα στον επαναληπτικό με την Πάκος Φερέιρα για να προκριθεί η Τότεναμ στους ομίλους του UEFA Conference League.

Ακόμα και τότε, όμως, είχε απλά 4 τελικές και 2 εξ αυτών εντός στόχου, με τα xGoals του να είναι στο 0,91 κι εκείνος να στέλνει τη μπάλα στο βάθος της εστίας δυο φορές.

"The manager should have dragged him off!"



The Super Sunday panel were not impressed with Harry Kane v Chelsea... 🤔pic.twitter.com/DUYtHTRQwh