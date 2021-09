Σαλάχ: Παίζει στον «ασβέστη», κάνει μαγικά και περιμένει το συμβόλαιο (pics & vid)

Ο φετινός Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως αποδεικνύει και το Wyscout, έχει αλλάξει το παιχνίδι του. Μένει πολύ περισσότερο στην πτέρυγα, έχει γίνει πιο κλασσικός winger κι όμως συνεχίζει από εκεί την σπουδαία ιστορία του με την κόκκινη φανέλα.

Ο «Φαραώ» αναδείχθηκε ξανά Man of the Match για τη Λίβερπουλ, έχοντας πετύχει το δεύτερο από τα τρία γκολ της ομάδας του στη νίκη (3-0) επί της Κρίσταλ Πάλας στο «Άνφιλντ» το απόγευμα του Σαββάτου.

Με αυτό το τέρμα που σημείωσε έφτασε πλέον στα 130 ως μέλος των «κόκκινων» σε 209 αναμετρήσεις, έχοντας συμμετοχή σε σύνολο 170 τερμάτων για τον σύλλογο και επίδοση σκοραρίσματος ή ασίστ ανά 96 αγωνιστικά λεπτά.

Για τη φετινή Premier League έχει πλέον μετρήσει 4 γκολ σε 5 αγωνιστικές, έχει ετοιμάσει δυο γκολ για τους συμπαίκτες του, έχει φτιάξει 15 φάσεις για γκολ και έχει 18 επιτυχημένες ντρίμπλες μέχρι και αυτό το σημείο.

Σκοράροντας απέναντι στην Πάλας έφτασε να έχει στον λογαριασμό του 99 τέρματα στην Premier League με το κλαμπ του λιμανιού και πανηγύρισε έξαλλα βγάζοντας τη φανέλα, κάτι που όμως δεν άρεσε στον Γιούργκεν Κλοπ λόγω της κίτρινης κάρτας που πήρε ο Αιγύπτιος.

«Εσείς είστε η δύναμή μου» έγραψε ο Σαλάχ στα social media σε μια σπάνια έκφραση των συναισθημάτων και των σκέψεών του...

You, the fans, keep me going. You give me more strength than I think you’ll ever know. pic.twitter.com/HgNx8YbTtS September 18, 2021

Φέτος κρατάει σχέση με την πλάγια γράμμη

Παρατηρώντας κανείς τις κινήσεις και την τοποθέτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ στη φετινή τριάδα της επίθεσης για τη Λίβερπουλ, θα παρατηρήσει πολύ εύκολα πως σε αντίθεση με άλλες χρονιές, ο «Φαραώ» μένει πολύ στην πτέρυγα. Θα πάρει χώρο κρατώντας την... σχέση του με την πλάγια γραμμή, θα περιμένει εκεί τη μπάλα και θα πράξει ανάλογα με την περίσταση είτε γεμίζοντας προς την περιοχή είτε περιμένοντας βοήθεια από το μπακ για να εκφραστεί η επίθεση.

Όπως μαρτυρά και το heat-map από το Wyscout για τις κινήσεις του σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, έχει εξαλειφθεί σχεδόν τελείως η παρουσία του εντός περιοχής από δεξιά!

Συνήθιζε πάντοτε να κάνει διαγώνιες κινήσεις, να γίνεται απειλητικός για την αντίπαλη εστία, του άρεσε αυτό και απέδιδε καρπούς όπως έχουν αποδείξει και οι αριθμοί του. Φυσικά τα γκολ του ήταν και ένας από τους κύριους λόγους της επιστροφής της ομάδας στα πρωταθλήματα, το 2020, έπειτα από 30 χρόνια «ξηρασίας». Φέτος, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά...

Σεζόν 2017-2018

Σεζόν 2018-2019

Σεζόν 2019-2020

Σεζόν 2020-2021

Σεζόν 2021-2022

Το θέμα του συμβολαίου του παραμένει ανοιχτό

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σε αυτό το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 δείχνει να βρίσκεται – ίσως – στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του από άποψη των όσων προσφέρει στο γήπεδο, της συχνότητας με την οποία βρίσκει δίχτυα και του θετικότατου αντίκτυπου που προκαλεί στη Λίβερπουλ.

Έχει ήδη μπει στο Top-10 των σκόρερ όλων των εποχών για το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Σαμ Ρέιμπουλντ στα 130 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Στη θητεία του στη Λίβερπουλ έχει κατορθώσει να πάρει μόλις τρεις κίτρινες κάρτες και όλες είναι για πανηγυρισμό δίχως τη φανέλα, όπως το έκανε και απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Γνωρίζοντας πως ο κόσμος είναι μαζί του και τον αποθεώνει σε κάθε ευκαιρία, δείχνοντας κι εκείνος με τη σειρά του πως το αντιλαμβάνεται και με το παραπάνω και γι' αυτό έστειλε το μήνυμά του μέσω social media, ο Σαλάχ σκέφτεται φυσικά ότι θα πρέπει να διευθετηθεί και το θέμα του συμβόλαίου του.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ πρόσφατα τοποθετήθηκε στο SkySports για το θέμα του Αιγύπτιου και ανέφερε πως του αξίζει να είναι ένας από τους πιο καλοπληρωμένους ποδοσφαιριστές σε ολόκληρο το πρωτάθλημα, ενώ, ο Μίκα Ρίτσαρντς είχε γράψει στήλη στην Daily Mail όπου ανέφερε πως ο Σαλάχ είναι ικανός να κάνει πράγματα που μονάχα ο Μέσι έχει καταφέρει στο χορτάρι.

Με όσα κάνει στο γήπεδο ο «Φαραώ» αποδεικνύει γιατί αξίζει να πληρωθεί και γιατί – βάσει δημοσιευμάτων – έχει ορίσει το κασέ του στις 500.000 λίρες την εβδομάδα αυτή τη στιγμή, με το θέμα να παραμένει μετέωρο και τον Γιούργκεν Κλοπ να μην έχει κάποια νεότερη ενημέρωση να προσφέρει μετά το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής για το συγκεκριμένο ζήτημα...

📊 STAT: Since his @LFC debut, Mohamed Salah has had 134 goal involvements in the Premier League, at least 24 more than any other player, as per @premierleague



• 99 goals

• 35 assists



Witnessing greatness 🤯 pic.twitter.com/cjITDN2StM — Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 18, 2021