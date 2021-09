Λίβερπουλ: Βασικός ο Τσιμίκας κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας

Ο διεθνής αριστερός μπακ, Κώστας Τσιμίκας, είναι βασικός στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ εναντίον της Κρίσταλ Πάλας (17.00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League και ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε τον Κώστα Τσιμίκα για το αρχικό σχήμα. Είναι η τρίτη εφετινή φορά που ο διεθνής μπακ ξεκινά βασικός, μετά τα παιχνίδια με Νόριτς και Μπέρνλι.

Στην προ ημερών πρεμιέρα των Ρεντς στο Champions League, εναντίον της Μίλαν, ο 25χρονος ακραίος αμυντικός ήταν εκτός αποστολής.



Here’s your Reds line-up for today’s meeting with @CPFC in the @PremierLeague…



Trent misses out through illness, while Joel Matip is rested.

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2021

Στον πάγκο Γιαννούλης, Τζόλης

Η Νόριτς αντιμετωπίζει την ίδια ώρα τη Γουότφορντ και τόσο ο Δημήτρης Γιαννούλης όσο και ο Χρήστος Τζόλης βρίσκονται στον πάγκο.