Ο Ρονάλντο άφησε το υπερπολυτελές σπίτι του λόγω... προβάτων (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένεια του αναγκάστηκαν να μετακομίσουν από το σπίτι που είχε αγοράσει στην ύπαιθρο, με την άφιξή του στο Μάντσεστερ, λόγω του θορύβου που υπήρχε στην περιοχή από τα... πρόβατα.

Ο 36χρονος επιθετικός, ο οποίος επέστρεψε στο «Ολντ Τράφορντ», έπειτα από 12 χρόνια, είχε μετακομίσει σε ένα ακίνητο αξίας 7 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται σε 23 στρέμματα εκτεταμένης υπαίθρου. Το σπίτι με τα επτά υπνοδωμάτια φάνηκε ότι ήταν ιδανικό για τον Ρονάλντο και την οικογένειά του.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η «Sun», ο θόρυβος που υπήρχε, κυρίως τις πρωινές ώρες, από τα πρόβατα που ήταν στην περιοχή που κοντά στο σπίτι του Πορτογάλου, τον ανάγκασαν να το αφήσει και να ψάξει γι' άλλη οικία, καθώς επιθυμία του είναι να υπάρχει ηρεμία τις ώρες που βρίσκεται με την οικογένεια του.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι η οικογένεια Ρονάλντο μετακόμισε σε ένα πολυτελές ακίνητο αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Τσέσαϊρ, το οποίο διαθέτει πισίνα, αίθουσα κινηματογράφου και γκαράζ για τέσσερα αυτοκίνητα, καθώς και φύλακες.

Cristiano Ronaldo 'quits £6m Cheshire mansion after less than a WEEK' https://t.co/raAvGNR9uQ Oh so said, I really feel sorry for him! counting sheep in his sleep