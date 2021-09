Ντεμπά Μπα: Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα 36 του (vids)

Μετά από μια πλούσια καριέρα σε Premier League, Κίνα και Τουρκία μεταξύ άλλων, ο Ντεμπά Μπα «κρέμασε παπούτσια» σε ηλικία 36 χρονών.

Συνδέθηκε με το γλίστρημα του Στίβεν Τζέραρντ, τιμωρώντας τον αρχηγό της Λίβερπουλ μέσα στο «Άνφιλντ», στην πιο διάσημη στιγμή του στα αγγλικά γήπεδα. Σκόραρε 43 φορές στο Νησί, έπαιξε στους ομίλους του Champions League, κέρδισε σούπερ συμβόλαια σε Τουρκία και Κίνα. Ο 36χρονος, πια, Ντεμπά Μπα έριξε τους τίτλους τέλους στην επαγγελματική καριέρα του, παρά το γεγονός ότι δύο μήνες πριν υπέγραψε στην ελβετική Λουγκάνο.

Συνολικά αγωνίστηκε σε Ρουόν, Μουσκρόν, Γουέστ Χαμ, Νιούκαστλ, Τσέλσι, Μπεσίκτας, Σανγκάη Σένχουα, Γκιοζτεπέ, Μπασάκσεχιρ, με το peak της πορείας του να ανήκει περνά στις Καρακάξες από το 2011 ως το 2012, με 29 γκολ σε 54 συμμετοχές στην Premier League πριν πάρει μεταγραφή τον χειμώνα του 2013 στους Μπλε του Ζοσέ Μουρίνιο. Με την εθνική Σενεγάλης σκόραρε τέσσερις φορές σε 22 εμφανίσεις.



With Demba Ba announcing his retirement from football it's only fair we post his most iconic goal



(via @ChelseaFC)pic.twitter.com/OtoHzDUj3z