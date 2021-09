Κριστιάνο: Για χάρη του έκοψαν και τα γλυκά στη Γιουνάιτεντ

Βλέποντας την εκπληκτική φυσική κατάσταση του Κριστιάνο Ρονάλντο και τον τρόπο με τον οποίο διατηρεί το σώμα του σε κορυφαίο επίπεδο, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισαν να... κόψουν τα γλυκά!

Ο εκ των τερματοφυλάκων της ομάδας, Λι Γκραντ, αποκάλυψε πως η επιρροή του Κριστιάνο είναι ήδη τόσο μεγάλη που από την πρώτη στιγμή παρασύρει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας ώστε να γίνουν καλύτεροι.

Είναι χαρακτηριστικό πως, όπως ανέφερε ο Γκραντ, κανείς από τους παίκτες δεν θέλησε να πάρει επιδόρπιο στο ξενοδοχείο το βράδυ της Παρασκευής, μια μέρα πριν από το ματς με τη Νιούκαστλ, προκειμένου να κάνουν ένα βήμα προς τις πιο υγιεινές συνήθειες του CR7!

«Συνήθως τις ημέρες πριν τα ματς, υπάρχει και κάτι εξτρά μετά το φαγητό και είχαμε κάποια γλυκά. Κανείς από τους ποδοσφαιριστές δεν σηκώθηκε να ξαναπάει στον μπουφέ για να πάρει γλυκό! Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτά που μας είχαν βγάλει και μάλιστα υπήρξε συμπαίκτης μου που ρωτούσε "τι ακριβώς έχει στο πιάτο του ο Κριστιάνο;"» είπε ο εκ των γκολκίπερ της ομάδας στο Talksport!

🤤 “On Friday’s you finish your dinner & you have a few cheat food out.”



🤣 “Not one player touched the crumble & custard because everyone was looking at Cristiano’s plate!”



Lee Grant tells the story of how Cristiano Ronaldo’s presence put #MUFC players off of dessert pic.twitter.com/NGciSvzuVP