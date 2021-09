Τζόλης - Νόριτς: Ντεμπούτο ως βασικός στην Premier League κόντρα στην Άρσεναλ! (pic)

Ο Χρήστος Τζόλης παίρνει φανέλα βασικού από τον Ντάνιελ Φάρκε για το ματς στο «Emirates» κόντρα στην Άρσεναλ και θα πραγματοποιήσει έτσι το ντεμπούτο του στην Premier League.

Η ώρα του Χρήστου Τζόλη στο Νησί έφτασε και σε επίπεδο Premier League! Μετά το «μαγικό» ντεμπούτο με τη φανέλα της Νόριτς στο League Cup, όπου μέτρησε δύο γκολ και δύο ασίστ σε 75', ο Έλληνας φορ βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Ντάνιελ Φάρκε για το εκτός έδρας ματς με την Άρσεναλ, στα αριστερά της επιθετικής τριπλέτας με Πούκι και Ντάουελ.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αυχένα





