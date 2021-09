Φεμινιστικές οργανώσεις ετοιμάζουν διαδηλώσεις κατά του Ρονάλντο πριν το ντεμπούτο του με την Γιουνάιτεντ (pic)

Με αφορμή την επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αγγλία για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φεμινιστικές οργανώσεις ετοιμάζουν διαδηλώσεις κατά του Πορτογάλου αστέρα.

Την επιστροφή του Ρονάλντο στην Premier League και την Γιουνάιτεντ δεν φαίνεται πως την είδαν όλοι με καλό μάτι. Λίγες ώρες πριν το ντεμπούτο του στον αγώνα με τη Νιουκάστλ (11/09, 17:00), φεμινιστικές οργανώσεις θα διοργανώσουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του 36χρονου επιθετικού.

Οπως αναφέρει η «Daily Mail», ο λόγος των διαδηλώσεων θα έχει να κάνει με την υπόθεση βιασμού της Κάθριν Μαγιόρκα, πρώην μοντέλο και πλέον δασκάλα, το 2009. Η Αμερικανίδα Κάθριν Μαγιόργκα κατηγορεί τον Ρονάλντο ότι τη βίασε το 2009 στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κοπέλας που είχε κάνει την καταγγελία, αρχικά είχε δεχθεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό από τον Κριστιάνο για μη μιλήσει πουθενά για το μεταξύ τους περιστατικό και ανέφερε πως το έκανε από φόβο.

Πάντως η πλευρά του Πορτογάλου σταρ υποστήριξε πως αυτή η πληρωμή δεν αποτελεί παραδοχή ενοχής του ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος ο 36χρονος άσος έχει δηλώσει αθώος έχοντας στο πλευρό του και την σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.