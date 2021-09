Ρούνεϊ για Κριστιάνο: «Δεν μιλήσαμε και δεν θα πάω να δω το ματς» (vid)

Ο Γουέιν Ρούνεϊ δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την επιστροφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ, τόνισε πως οι υποχρεώσεις με τα παιδιά του δεν θα τον οδηγήσουν στο «Ολντ Τράφορντ» το Σάββατο.

Ο Ρούνεϊ πριν από αρκετά χρόνια ήταν παρτενέρ του CR7 στο σκοράρισμα.

Μαζί πανηγύρισαν τίτλους και έδιναν συνέχεια σε μια κυρίαρχη εποχή για τους «κόκκινους διαβόλους» την δεκαετία του 2000.

Τώρα, ο Κριστιάνο επέστρεψε έπειτα από 12 χρόνια, όμως, δεν έχει καταφέρει να μιλήσει μαζί του ο Ρούνεϊ που στον πάγκο της Ντέρμπι Κάουντι έχει να λύσει δεκάδες προβλήματα...

«Δεν έχω καταφέρει να του μιλήσω και δεν θα πάω και στο ματς το Σάββατο. Θα κάνω τον... ταξιτζή για τα παιδιά μου γιατί παίζουν με τις ομάδες τους» είπε ο «Ρου» για το νέο ντεμπούτο του Κριστιάνο με την κόκκινη φανέλα το προσεχές Σάββατο.

🗣“I haven't spoken to him and won’t be going to the game. I’ll be a taxi driver for my kids as they’ve got games.”



Wayne Rooney will become a taxi driver for his kids this weekend instead of watching the game at Old Trafford 🤣 pic.twitter.com/ZHAehrKbxX